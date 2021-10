La vignetta di La famiglia Addams 2

28/10/2021 | Vignette su Cinema e Film | La famiglia Addams 2

E’ dedicata a La famiglia Addams 2 la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

In questo nuovo capitolo i coniugi Gomez e Morticia, dovranno fare i conti con l'età dei loro due figli e arrendersi all'idea che Mercoledì e Pugsley non sono più due bambini piccoli. I ragazzi infatti saltano persino le cene di famiglia per dedicarsi il più possibile ai loro giochi mostruosi. Così nel tentativo di riconquistare il rapporto con i figli, Gomez e Morticia decidono di fare una bella vacanza con tutta la famiglia. Lo spaventoso camper stregato li porterà attraverso l'America in un viaggio ai limiti della realtà, insieme a cugino IT e nuovi singolari personaggi. Cosa succederà questa volta alla famiglia più spaventosa di tutti i tempi?



lelecorvi.com per voto10.it