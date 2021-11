La vignetta di Eternals

04/11/2021 | Vignette su Cinema e Film | Eternals

E’ dedicata a Eternals la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

Ambientato otto mesi dopo il finale di Avengers: Endgame, segue la storia degli Eterni, un gruppo di eroi sovrumani, creati attraverso una serie di esperimenti da esseri cosmici chiamati i Celestiali. Gli Eterni oltre ad avere vite virtualmente eterne, hanno forza e poteri incredibili, capacità di volare, di manipolare la materia a livello molecolare, di utilizzare il teletrasporto e controllare le menti altrui.

Gli Eterni vengono inviati sulla Terra per proteggere l'umanità dalle minacce dei Devianti, creati a loro volta dai Celestiali e divenuti loro acerrimi nemici. Sarà una battaglia che andrà avanti per diversi anni per cercare di sancire il dominio di una delle due razze.



lelecorvi.com per voto10.it