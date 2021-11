La vignetta di Per tutta la vita

11/11/2021 | Vignette su Cinema e Film | Per tutta la vita

E’ dedicata a Per tutta la vita la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

Per tutta la vita, il film diretto da Paolo Costella, vede al centro della storia quattro coppie sposate da tempo il cui matrimonio viene messo in discussione. A distanza di anni dal fatidico "si", i protagonisti del film ricevono inaspettatamente da un giudice, la notizia che il loro matrimonio non è mai stato valido perché il prete che ha celebrato la funzione in realtà non era un vero prete. Si intrecciano così le storie delle quattro coppie, pronte a rinnovare per la seconda volta la promessa di amore eterno, tra ansia, eccitazione e agitazione. C'è chi è pronto a risposarsi nuovamente, confermando i voti nuziali, chi non prova più amore per il partner, chi addirittura ha una storia parallela e trova nella cosa una perfetta via di fuga, chi alla fine sta bene anche così, senza l'obbligo di risposarsi. Mentre il giorno del secondo (primo) matrimonio si fa sempre più vicino, le coppie dovranno affrontare il loro problemi, perché questa volta il "sì" è davvero per sempre... più o meno.



lelecorvi.com per voto10.it