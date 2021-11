La vignetta di Ghostbusters: Legacy

18/11/2021 | Vignette su Cinema e Film | Ghostbusters: Legacy

E’ dedicata a Ghostbusters: Legacy la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

Ghostbusters - Legacy è il terzo capitolo dell'omonima saga. Questa volta gli Acchiappafantasmi tornano in una nuova avventura che vede protagonista una piccola famiglia, formata da Callie (Carrie Coon) e dai suoi due figli, Phoebe (Mckenna Grace) e Trevor (Finn Wolfhard). Dopo essere rimasti senza un soldo, i tre si trasferiscono a Summerville in una fattoria isolata e macabra, ereditata dopo la morte del nonno. Nella cittadina iniziano a manifestarsi strani fenomeni: piccole scosse fanno tremare la terra, ma non sono collegabili a nessun movimento sismico.

Un giorno Phoebe trova nascosto in salotto uno strano marchingegno e decide di portarlo a scuola, causando l'entusiasmo del suo insegnante, Mr. Grooberson (Paul Rudd). L'uomo le rivela che il macchinario è una copia perfetta di una trappola per fantasmi e, convinto che i sismi siano riconducibili ad attività paranormali, racconta a Phoebe di come New York, invasa negli anni '80 dagli spiriti, sia stata messa in salvo da un team di Acchiappafantasmi. Ma la trappola non è affatto una copia e Trevor e Phoebe, seguendo le orme di un passato a loro sconosciuto fino a quel momento, si improvviseranno cacciatori di fantasmi per salvare la cittadina di Summerville dalla sua anomala attività sismica...



lelecorvi.com per voto10.it