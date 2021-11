La vignetta di Una famiglia mostruosa

25/11/2021 | Vignette su Cinema e Film | Una famiglia mostruosa

E’ dedicata a Una famiglia mostruosa la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

Una Famiglia Mostruosa, film diretto da Volfango De Biasi, racconta la storia di Luna (Emanuela Rei) e Adalberto (Cristiano Caccamo), una giovane coppia che scopre di aspettare un figlio. Il ragazzo si ritrova costretto dalla situazione a presentare la fidanzata ai suoi genitori e parenti.

La famiglia di Adalberto è composta, però, solo da mostri: sua madre è una strega (Lucia Ocone), suo padre un vampiro (Massimo Ghini), la nonna un fantasma, lo zio uno zombie (Paolo Calabresi) e sua sorella... si chiama Salma (Sara Ciocca) ed è una vampira costretta a rimanere bambina.

Come se non bastasse si presentano nella residenza della famiglia di Adalberto anche i genitori (Lillo e Ilaria Spada) e il fratello di Luna, che nonostante siano umani, mettono comunque in imbarazzo la ragazza. Questa mostruosa famiglia accetterà che il loro unico erede stia insieme a una semplice essere umana? E cosa succederà quando la loro identità mostruosa verrà portata a galla, compresa quella di Adalberto?



lelecorvi.com per voto10.it