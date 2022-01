La vignetta di The King's Man - Le origini

06/01/2022 | Vignette su Cinema e Film | The King's Man - Le origini

E’ dedicata a The King's Man - Le origini la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

Prequel, e terzo capitolo, della saga tratta dal fumetto The Secret Service di Mark Millar e Dave Gibbons. L'azione si sposta oltre un secolo indietro rispetto ai primi due film. Scopriremo come in Inghilterra, nella travagliata epoca della Prima Guerra Mondiale, il duca di Oxford (Ralph Fiennes) mise in piedi una supersegreta agenzia d'intelligence. Una elite di combattenti guidati da un preciso codice d'onore. Nel film li vedremo affrontare una minaccia di epiche proporzioni, un complotto ordito dai peggiori tiranni e dalle più temibili menti criminali della storia, pronti a sacrificare milioni di vite umane.



lelecorvi.com per voto10.it