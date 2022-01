La vignetta di Il Lupo e il Leone

20/01/2022 | Vignette su Cinema e Film | Il Lupo e il Leone

E’ dedicata a Il Lupo e il Leone la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

Il film racconta la storia di Alma (Molly Kunz), una ragazza di 20 anni e abile pianista che vive a New York e che, dopo la morte di suo nonno, torna nella casa dove ha trascorso la sua infanzia per prendere parte al funerale. L'abitazione è sita su un'isola remota del Canada ed è qui che Alma ha tutti i dolci ricordi di quando era bambina e trascorreva le giornate insieme a suo nonno, che l'ha cresciuta. Mentre si ricollega con la terra delle sue radici, Alma s'imbatte in un cucciolo di leone smarrito, che doveva entrare a far parte del circo di Vancouver, e in una piccola lupa, anche lei in difficoltà. La ragazza decide di salvarli e crescerli e sarà proprio questa amicizia a cambiare la sua vita per sempre.

Gli animali crescono e tra i tre si crea un legame indissolubile, che viene spezzato solo quando vengono scoperti. Il leone viene catturato e mandato in un circo itinerante, mentre il lupo viene portato in un centro di ricerca sugli animali. Il lupo è deciso a ritrovare suo fratello leone e a riunire la famiglia. Tornati insieme, i due animali intraprendono un’avventura straordinaria, affrontando qualsiasi avversità per ritrovare Alma.



lelecorvi.com per voto10.it