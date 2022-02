La vignetta di Gli occhi di Tammy Faye

04/02/2022 | Vignette su Cinema e Film | Gli occhi di Tammy Faye

E’ dedicata a Gli occhi di Tammy Faye la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

Gli occhi di Tammy Faye è l'adattamento dell'omonimo documentario di Fenton Bailey e Randy Barbato e racconta la vera storia di Tammy Faye Bakker (Jessica Chastain) e di suo marito Jim (Andrew Garfield), due predicatori televisivi americani che negli anni 70' e 80' ebbero uno straordinario successo.

I due coniugi di modeste origini, diedero vita al più grande canale televisivo religioso degli Stati Uniti diventando dei veri e propri punti di riferimento cristiani per tantissimi americani. Nel loro programma, The PTL Club, noto anche come The Jim and Tammy Show, i due erano soliti trattare temi che avevano a che fare con il sesso, l'omosessualità e l'AIDS. I numerosi seguaci della coppia apprezzavano i loro insegnamenti d'amore e di accoglienza.

Tammy Faye divenne nota per le sue straordinarie ciglia, il suo modo unico di cantare e la sua amorevole attitudine nel dare accoglienza e accettare persone di ogni ceto sociale e con ogni tipo di esperienza di vita. Il programma ebbe un grandissimo successo, tanto che Tammy Faye e Jim divennero così ricchi e famosi che aprirono successivamente un grande parco a tema religioso.

Nel 1987 a seguito di uno scandalo sessuale che coinvolse Jim, cominciarono i primi problemi per la coppia, a cui seguirono irregolarità finanziarie, imbrogli e complotti, che segnarono non solo la fine del matrimonio tra Jim e Tammy Faye ma che demolirono completamente anche il loro grande impero.



lelecorvi.com per voto10.it