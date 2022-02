La vignetta di Assassinio sul Nilo

10/02/2022 | Vignette su Cinema e Film | Assassinio sul Nilo

E’ dedicata a Assassinio sul Nilo la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

Assassinio sul Nilo, il film diretto e interpretato da Kenneth Branagh, basato sull'omonimo romanzo di Agatha Christie, vede Linnet Ridgeway (Gal Gadot), bella e ricca ereditiera, che ha appena sposato il fidanzato (Armie Hammer) della sua migliore amica Jacqueline de Bellefort.

Per la loro luna di miele, gli sposi decidono di fare una crociera sul Nilo. Tra i passeggeri del battello si trova, ovviamente, il celebre detective belga Hercule Poirot. Una sera, Jacqueline fa irruzione sulla barca e spara al suo ex fidanzato, ferendola a una gamba.

Scioccata dal suo proprio gesto e in preda a un esaurimento nervoso, la donna viene sedata con una potente dose di morfina che la lascia incosciente tutta la notte. La mattina dopo viene scoperto il corpo senza vita di Linnet Ridgeway.

Se Jacqueline non può certamente essere l'autrice dell'omicidio, chi sarà il colpevole del crimine? Indagando, Hercule Poirot scoprirà presto che ciascuno dei passeggeri aveva una buona ragione per ucciderla.



lelecorvi.com per voto10.it