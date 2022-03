La vignetta di Jackass Forever

10/03/2022 | Vignette su Cinema e Film | Jackass Forever

E’ dedicata a Jackass Forever la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

Jackass Forever è un inno alla vita irrefrenabile, e un ottimo antidoto alle mille ansie dei nostri tempi. Celebrando la gioia di essere di nuovo insieme ai suoi migliori amici la troupe originale di Jackass è tornata dopo dieci anni per un ultima follia. Johnny Knoxville torna per un altro giro di spettacoli comici esilaranti, selvaggiamente assurdi e spesso pericolosi con un piccolo aiuto da un nuovo eccitante cast.

Sarà la loro ultima scherzosa crociata o…?



lelecorvi.com per voto10.it