La vignetta di Spencer

24/03/2022 | Vignette su Cinema e Film

E’ dedicata a Spencer la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

Spencer, film diretto da Pablo Larraín, è un biopic su Lady Diana, interpretata da Kristen Stewart. Il matrimonio fra la Principessa Diana e il Principe Carlo si è da tempo trasformato in una relazione fredda e distante. Nonostante le voci di tradimenti e di un divorzio siano già in circolazione, le feste natalizie alla tenuta reale Sandringham House sanciscono una tregua. E il tempo scorre fra cene, drink e battute di caccia. Diana conosce il gioco, ma quest’anno le cose andranno in modo completamente diverso.

Spencer è una ricostruzione immaginaria di ciò che potrebbe essere accaduto nel corso di quei fatidici giorni.



lelecorvi.com per voto10.it