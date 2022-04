La vignetta di Gli idoli delle donne

14/04/2022 | Vignette su Cinema e Film | Gli idoli delle donne

E’ dedicata a Gli idoli delle donne la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

Gli idoli delle donne racconta la storia di Filippo (Lillo), un gigolò affascinante, il migliore che si possa trovare e il più desiderato. Qualsiasi donna cade ai suoi piedi, perché attratta dal suo charme e dal suo aspetto estetico. In verità, l'unica arma di Filippo è la bellezza, perché per il resto non brilla di intelligenza.

A causa di un incidente che colpisce il suo viso, però, il bel Filippo è costretto a passare sotto i ferri del chirurgo per una plastica facciale, ma il risultato non è proprio come sperato. Il gigolò si risveglia con l'aspetto di Lillo e il suo aspetto è totalmente diverso da quello precedente.

Ora che ha perso la sua avvenenza, l'uomo non riesce più a lavorare come un tempo. Disperato, decide di rivolgersi a Max (Greg), un guru nel campo della sensualità e una vera leggenda tra i gigolò. Max sa come ammaliare e soddisfare una donna nonostante l'aspetto fisico, motivo che lo ha reso il più ambito di sempre, fino al suo misterioso ritiro come gigolò, di cui tutti ignorano la causa.

Nonostante gli insegnamenti e gli allenamenti a cui viene sottoposto, Filippo non riesce ad avere gli stessi risultati di un tempo. L'unica donna che riesce a conquistare è una ragazza colombiana, che finisce per innamorarsi completamente di lui. La giovane, però, è la figlia di un noto trafficante di droga, che darà filo da torcere a Filippo e Max.



lelecorvi.com per voto10.it