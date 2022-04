La vignetta di The Lost City

21/04/2022 | Vignette su Cinema e Film | The Lost City

E’ dedicata a The Lost City la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

The Lost City, diretto da Aaron e Adam Nee, racconta la storia di un'autrice di romanzi rosa di successo, Loretta Sage (Sandra Bullock), donna molto schiva e abituata a vivere in solitudine. I racconti della Sage sono sempre ambientati in luoghi esotici e hanno come protagonista maschile Dash, classico eroe belloccio che ha il volto nella vita reale del modello Alan (Channing Tatum), il quale appare sulle copertine dei suoi libri.

Un giorno la donna è costretta a un tour promozionale con il modello, ma non è al sicuro, perché viene rapita da Fairfax (Daniel Radcliffe), un miliardario che crede che la scrittrice conosca il modo per giungere nella città perduta, che lei stessa descrive in un suo romanzo, e permettergli quindi di trovare il tesoro nascosto nella giungla. Alan, deciso a dimostrare che non presta solo il volto a un eroe, ma lo è anche nella realtà, cerca di salvare Loretta e mettersi sulle tracce del tesoro prima che Fairfax lo trovi. È così che i due finiranno per vivere realmente un'avventura bizzarra proprio come quelle narrate dalla scrittrice nei suoi romanzi.



lelecorvi.com per voto10.it