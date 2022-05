La vignetta di Doctor Strange nel Multiverso della Follia

05/05/2022 | Vignette su Cinema e Film | Doctor Strange nel Multiverso della Follia

E’ dedicata a Doctor Strange nel Multiverso della Follia la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

In Doctor Strange nel Multiverso della Follia dei Marvel Studios, l'MCU apre il Multiverso e spinge i suoi confini oltre quanto abbia mai fatto in passato. Viaggiate nell'ignoto con il Doctor Strange, il quale, con l'aiuto di vecchi, il suo fidato amico Wong (Benedict Wong) e Wanda (Elizabeth Olsen) nota come Scarlet Witch, e nuovi alleati mistici, attraversa le complesse e pericolose realtà alternative del Multiverso per affrontare un nuovo avversario misterioso.



lelecorvi.com per voto10.it