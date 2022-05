La vignetta di Io e Lulù

12/05/2022 | Vignette su Cinema e Film | Io e Lulų

E’ dedicata a Io e Lulù la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

Io e Lulù, film diretto da Channing Tatum e Reid Carolin, racconta la storia del soldato Briggs (Channing Tatum), che si vede costretto a fare un viaggio lungo la costa del Pacifico per portare Lulu, il cane compagno di missioni belliche del sergente Nogales, al funerale di quest'ultimo, deceduto a causa di un incidente d'auto. Dopo diverse spedizioni in guerra il cane ha sviluppato un carattere per nulla facile e imprevedibile alle reazioni.

Durante il tragitto instaureranno un forte legame che li aiuterà a conoscersi, rideranno a crepapelle e troveranno la felicità.



lelecorvi.com per voto10.it