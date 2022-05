La vignetta di Elizabeth

18/05/2022 | Vignette su Cinema e Film | Elizabeth

E’ dedicata a Elizabeth la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

Elizabeth, film diretto da Roger Michell, è un documentario incentrato sulla regina Elisabetta, che celebra la monarca delineando un suo ritratto che attraversa i decenni, a partire dagli anni '30, periodo d'infanzia della sovrana, fino ai giorni nostri. Un'icona reale, quella di Elisabetta, che ha attraversato la storia e che viene raccontata in questo docufilm nella sua completezza, grazie ai filmati d'archivio e ai dietro le quinte della sua vita.

Molti i momenti impressi sulla pellicola, come quello del tè con Nixon, mentre un piccolo principe Carlo le gioca intorno. Ma anche immagini della sua giovinezza, come quelle successive all'Incoronazione, che la vedono radiosa e al tempo stesso esausta, o addirittura frammenti adolescenziali, nei quali, come ogni ragazza della sua età, balla completamente serena e ancora libera dai doveri monarchici.



lelecorvi.com per voto10.it