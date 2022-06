La vignetta di The Other Side

09/06/2022 | Vignette su Cinema e Film | The Other Side

E’ dedicata a The Other Side la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

The Other Side, il film diretto da Tord Danielsson e Oskar Mellander, segue la storia di Shirin (Dilan Gwyn), una ragazza che si trasferisce in una piccola città per iniziare una nuova vita insieme al suo fidanzato Fredrik (Linus Wahlgren) e a suo figlio di cinque anni, il piccolo Lucas. I tre scelgono come nuova abitazione una villetta bifamiliare, che sembra accogliente e perfetta per costruire una famiglia. Lucas è ancora scioccato per la perdita della madre, scomparsa poco tempo prima e Shirin cerca di stargli vicino e di assecondarlo, ma quando il bambino dice di aver trovato un amico speciale con cui giocare nell'altra metà della casa, la donna inizia ad avere dei sospetti perché l'altra parte dell'abitazione non è occupata da diverso tempo. Strani rumori inizieranno a farsi sentire e Shirin scoprirà che la casa nasconde un terribile segreto...



lelecorvi.com per voto10.it