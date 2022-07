La vignetta di Thor: Love and Thunder

07/07/2022 | Vignette su Cinema e Film | Thor: Love and Thunder

E’ dedicata a Thor: Love and Thunder la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

In Thor: Love and Thunder dei Marvel Studios, il Dio del Tuono si trova ad affrontare un viaggio diverso da qualsiasi altro - una ricerca per la pace interiore. Ma l'isolamento di Thor viene interrotto da un killer galattico conosciuto come Gorr il Macellatore di Dei che cerca l’estinzione degli dei. Per combattere tale minaccia, Thor ingaggia come aiuto Re Valchiria, Korg e la sua ex fidanzata Jane Foster, la quale, a sorpresa di Thor, riesce inspiegabilmente a brandire il suo martello magico, Mjolnir, proprio come il possente Thor. Insieme si imbarcano in una tormentosa avventura cosmica per scoprire il mistero della vendetta del Macellatore di dei e fermarlo prima che sia troppo tardi.



lelecorvi.com per voto10.it