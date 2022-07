La vignetta di The Gray Man

14/07/2022 | Vignette su Cinema e Film | The Gray Man

E’ dedicata a The Gray Man la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

The Gray Man, film diretto da Anthony e Joe Russo, racconta la storia dell'agente della CIA Court Gentry (Ryan Gosling), noto come Sierra Six, che è entrato a far parte dell'agenzia, dopo essere stato prelevato da un penitenziario federale e reclutato da Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton). Inizialmente Gentry aveva un ruolo all'interno della CIA molto particolare, quello di mercenario e, con il tempo, ciò gli ha permesso di diventare un agente altamente qualificato.

Quando un suo collega instabile, l'ex agente Lloyd Hansen (Chris Evans), gli mette una taglia sulla testa, Gentry si ritrova a essere il bersaglio di una caccia all'uomo aperta in tutto il mondo. Costretto a darsi alla fuga, mentre diversi assassini sono sulle tracce, l'agente Sierra Six sarà aiutatalo dalla collega Dani Miranda (Ana de Armas), ma riuscirà a sopravvivere?



lelecorvi.com per voto10.it