La vignetta di Lele Corvi e Voto 10 per Ferragosto

11/08/2022 | Vignette su Cinema e Film

E' dedicata al Ferragosto la vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Lele Corvi.

Da sempre simbolo delle vacanze estive il Ferragosto è festeggiato sin dai tempi dell'antica Roma.

Nonostante gli innumerevoli problemi e gli indiscutibili disagi che stiamo affrontando in questo periodo ci auguriamo che tutte queste problematiche possano quanto meno concedere una tregua e permettere a tutti voi, alle vostre famiglie e ai vostri cari di trascorrere un Ferragosto in pace, serenità, tranquillità e salute.



lelecorvi.com per voto10.it