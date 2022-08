La vignetta di Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo

18/08/2022 | Vignette su Cinema e Film | Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo

E’ dedicata a Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

Minions 2 - Come Gru diventa Cattivissimo, il film diretto da Kyle Balda, è il sequel del film d'animazione con protagonisti i buffi personaggi gialli di Cattivissmo Me. Il film approfondisce le origini di Felonius Gru e di come sia diventato cattivissimo, ambientando la storia nel cuore degli anni '70.

Il dodicenne Gru cresce nei sobborghi della città, nutrendo una grande passione per i Vicious 6, ovvero i Malefici 6, un gruppo di supercattivi. Il giovane aspira a diventare uno di loro, così quando uno dei leader del malefico gruppo viene licenziato, Gru si presenta ai colloqui per sostituirlo. Purtroppo, però, le selezioni non vanno come lui spera, i Malefici 6 lo reputano solo un bambino e inizialmente non rimangono affatto impressionati da lui. Ma deciso a diventare un vero supercattivo, Gru mette in atto un malvagio piano e ruba una pietra ai Malefici 6, che si mettono immediatamente sulle sue tracce per recuperare l'artefatto. Da aspirante membro del gruppo del male, il dodicenne diventa il loro nemico numero 1 e, nel tentativo di distrarre i suoi avversari con la fuga, affida a un Minion la pietra. Ma cosa succede quando lo sbadato Minion perde accidentalmente la tanto agognata pietra?



lelecorvi.com per voto10.it