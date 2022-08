La vignetta di Bullet Train

25/08/2022 | Vignette su Cinema e Film | Bullet Train

E’ dedicata a Bullet Train la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

Bullet Train, film diretto da David Leitch, è ambientato nel Giappone dei giorni nostri e racconta la storia di alcuni assassini di professione, che mentre viaggiano su un treno ad alta velocità per motivi diversi, si rendono conto che i loro incarichi individuali sono connessi tra loro. Tra questi c'è Ladybug (Brad Pitt), che viene incaricato di salire su un treno per recuperare una valigetta. Prima della missione, però, gli viene fornito del materiale, tra cui anche una pistola, che Ladybug si rifiuta di prendere per dimostrare di essere un uomo nuovo.

Peccato che, una volta salito a bordo, scopra di non essere l'unico intenzionato a impadronirsi della valigia, ma che altri killer si aggirano tra i vagoni, accomunati dallo stesso scopo, sebbene per ragioni diverse. Mentre la corsa di questo treno senza sosta ha inizio, per Ladybug comincia anche una lotta tutti contro tutti...



lelecorvi.com per voto10.it