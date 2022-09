La vignetta di DC League of Super-Pets

01/09/2022 | Vignette su Cinema e Film | DC League of Super-Pets

E’ dedicata a DC League of Super-Pets la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

DC League of Super-Pets, il film d'animazione diretto da Jared Stern e Sam Levine, ha per protagonisti gli animali domestici dotati di superpoteri della DC Comics. In particolare la storia ruota attorno a Krypto (Lillo), il super cane di Superman, con il quale condivide i poteri e la battaglia contro criminalità nella città d Metropolis. Quando Superman e tutta la Justice Lerague vengono rapiti, Krypto dovrà cercare aiuto per salvarli. È così che il che Superdog mette su una squadra improvvisata di animali domestici, che dovranno non solo salvaguardare Metropolis, ma soprattutto portare in salvo gli eroi rapiti. Nel team messo su da Krypto vi sono Asso il Bat-Segugio (Maccio Capatonda), il cane dell'Uomo Pipistrello, MP la paffuta maialina, Merton la tartaruga e Chip lo scoiattolo; ognuno di loro ha un potere che lo rende speciale.



lelecorvi.com per voto10.it