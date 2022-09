La vignetta di Vengeance

08/09/2022 | Vignette su Cinema e Film | Vengeance

E’ dedicata a Vengeance la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

Vengeance, film diretto da B.J. Novak, racconta la storia di Ben Manalowitz (B.J. Novak) uno scrittore, giornalista e autore di un podcast di New York, che viaggia fino al Texas per indagare su un omicidio. La vittima è una ragazza, Abby, che lui stesso stava frequentando, cosa che lo spinge ancor di più a cercare di scoprire cosa le sia successo e a far luce sulle circostanze della sua morte.

Secondo il responso delle forze dell'ordine, la giovane sarebbe morta per un'apparente overdose di droga, ma Ty (Boyd Holbrook), il fratello di Abby, sostiene che lei non avrebbe mai fatto uso di sostanze stupefacenti e chiede a Ben di aiutarlo a scoprire la verità. Il giornalista scope che la ragazza, prima di morire, ha partecipato a una sorta di rave, noto come l'Afterparty, e cerca di capire se Abby abbia assunto droga volutamente o no. Le ricerche lo porteranno a scoprire cosa si nasconde dietro le feste dell'Afterparty e perché tante persone muoiono mentre sono lì...



lelecorvi.com per voto10.it