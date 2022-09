La vignetta di Don't Worry Darling

22/09/2022 | Vignette su Cinema e Film | Don't Worry Darling

E’ dedicata a Don't Worry Darling la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

Don't Worry Darling, film diretto da Olivia Wilde, è ambientato negli anni '50 e racconta la storia di Alice (Florence Pugh), una casalinga sposata con Jack (Harry Styles), che vive con il marito in una comunità sperimentale, isolata e utopica, conducendo un'esistenza idilliaca. In questa comunità idealizzata, che raccoglie famiglie felici, vige il concetto di ottimismo sociale, tipico di quel decennio, e portato avanti anche dallo stesso amministratore delegato Frank (Chris Pine), che gestisce ogni aspetto della vita in questo idilliaco luogo. Gli uomini passano le loro giornate nel quartier generale del Victory Project, un progetto top-secret dedicato allo "sviluppo di materiali innovativi". Le donne, compresa la compagna di Frank, Shelley (Gemma Chan), trascorrono il tempo a godersi la comunità con i suoi agi e lussi. Apparentemente la vita perfetta, dove ogni bisogno del residente viene prontamente soddisfatto dall'azienda e l'unica cosa chiesta in cambio è l'impegno lavorativo e la discrezione sul progetto in atto.

Quando Alice inizia a chiedersi cosa suo marito faccia alla Victory e a quale scopo, inizia sospettare che Jack possa avere segreti con lei. Ben presto la donna si renderà conto che sotto il velo perfetto dell'apparenza si nascondono cose terribili, che porteranno la sua splendida vita a disfarsi pezzo dopo pezzo. Ma è pronta a perdere tutto pur di far conoscere la verità?



lelecorvi.com per voto10.it