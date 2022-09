La vignetta di Omicidio nel West End

29/09/2022 | Vignette su Cinema e Film | Omicidio nel West End

E’ dedicata a Omicidio nel West End la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

Omicidio nel West End, il film diretto da Tom George, è ambientato nel West End londinese degli anni '50, dove fervono i preparativi per la realizzazione di un adattamento cinematografico di una pièce teatrale di grande successo. I piani, però, subiscono una battuta d'arresto, quando uno dei membri più importanti della troupe viene ucciso.

Il caso di omicidio viene affidato all'ispettore Stoppard (Sam Rockwell), un uomo stanco del mondo, e alla sua giovane assistente, l'agente Constable Stalker (Saoirse Ronan). I due si ritroveranno invischiati in un complesso mistero e dovranno indagare nel sordido quanto affascinante ambiente del dietro le quinte teatrale, rischiando la vita pur portare a termine la loro indagine.



lelecorvi.com per voto10.it