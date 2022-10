La vignetta di Amsterdam

27/10/2022 | Vignette su Cinema e Film | Amsterdam

E’ dedicata a Amsterdam la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

Amsterdam, film diretto da David O. Russell, è ambientato negli anni '30 e racconta la storia di tre amici: il medico Burt (Christian Bale), l'infermiera Valerie (Margot Robbie) e l'avvocato Harold (John David Washington). Tutti loro sono testimoni di un omicidio, ma finiscono per diventare dei sospettati. È così che, i tre mentre cercano di ristabilire la loro reputazione, scopriranno di essere al centro di una delle trame più sconvolgenti della storia americana.



lelecorvi.com per voto10.it