La vignetta di The Menu

E’ dedicata a The Menu la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

The Menu, film diretto da Mark Mylod, è una dark comedy incentrata su una cena di alta cucina preparata da un famosissimo ed eccentrico chef, che si tiene in un ristorante su una remota isola privata. Celebrità e altri nomi noti accorrono da diversi parti del mondo per scoprire quali prelibatezze lo chef (Ralph Fiennes) abbia inserito nel menu. Tra questi c'è una coppia (Anya Taylor-Joy e Nicholas Hoult), che si ritroverà, così come tutti gli altri clienti, ad assaporare il sontuoso menù condito da scioccanti sorprese.



lelecorvi.com per voto10.it