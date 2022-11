La vignetta di Strange World - Un Mondo Misterioso

24/11/2022 | Vignette su Cinema e Film | Strange World - Un Mondo Misterioso

E’ dedicata a Strange World - Un Mondo Misterioso la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

Strange World, film diretto da Don Hall, racconta la storia della famiglia Clade, nella quale tutti i componenti sono esploratori e gestiscono una fattoria di famiglia. Un giorno bussa alla loro porta la presidentessa di Avalonia, Callisto Mal, giunta da loro per chiedere aiuto. A quanto pare il pando, una pianta scoperta da Searcher Clade anni prima, è in pericolo. Il pando è stata una vera e propria rivoluzione per gli abitanti di Avalonia, ma ora che la pianta è in pericolo, anche la popolazione si trova nei guai.

È così che la famiglia Clade si mette in viaggio per svolgere una nuova missione: salvare Avalonia. Durante questa impresa, però, sorgeranno tra loro diverse contrarietà, ma saranno costretti a metterle da parte nel momento in cui faranno una scoperta sensazionale: una terra misteriosa popolata da creature fantastiche.



lelecorvi.com per voto10.it