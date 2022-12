La vignetta di Una Notte Violenta e Silenziosa

01/12/2022 | Vignette su Cinema e Film | Una Notte Violenta e Silenziosa

E’ dedicata a Una Notte Violenta e Silenziosa la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

Al diavolo l’espressione "tutto è tranquillo". Per questo Natale arriva un thriller natalizio dark che consiglia di puntare sempre sul rosso.

Quando una squadra di mercenari irrompe in un comprensorio di famiglie benestanti durante la vigilia di Natale, prendendo in ostaggio tutti i presenti, la squadra di criminali non è pronta ad affrontare un combattente che li sorprenderà: Babbo Natale (David Harbour) è sul posto e sta per dimostrare che non è sempre un santo.



lelecorvi.com per voto10.it