La vignetta di Il gatto con gli stivali 2 - L'ultimo desiderio

09/12/2022 | Il gatto con gli stivali 2 - L'ultimo desiderio

E’ dedicata a Il gatto con gli stivali 2 - L'ultimo desiderio la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

Il Gatto con gli Stivali 2: L'ultimo desiderio racconta come il coraggioso micio si ritrovi coinvolto in una nuova avventura che lo porterà in un viaggio epico alla ricerca della leggendaria Stella dei Desideri nella Foresta Nera per riappropriarsi delle vite perdute. Avendo una sola vita a disposizione, il Gatto sarà costretto a chiedere aiuto alla sua ex partner e nemesi: l'affascinante Kitty "Zampe di Velluto".

Nella loro impresa, il Gatto e Kitty saranno aiutati - contro ogni buon senso - da un malconcio, loquace e gioioso randagio, di nome Perro. Insieme, il nostro trio di eroi dovrà rimanere un passo avanti rispetto a Riccioli D'oro e alla Famiglia Criminale dei tre Orsi, composta da "Big" Jack Horner, e dal terrificante cacciatore di taglie, il Grande Lupo Cattivo.



lelecorvi.com per voto10.it