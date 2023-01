La vignetta di The Plane

26/01/2023 | Vignette su Cinema e Film | The Plane

E’ dedicata a The Plane la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

The Plane, il film diretto da Jean-François Richet, vede protagonista il pilota e comandante Brodie Torrance (Gerard Butler). Durante una violenta tempesta che danneggia buon parte dell'aereo, l'uomo riesce a salvare i passeggeri, grazie a un atterraggio di emergenza. Il velivolo plana però sull'isola di Jolo, nelle Filippine, una terra devastata dalla guerra. Il gruppo di passeggeri vengono subito preso in ostaggio dai pericolosi ribelli locali, è l'inizio di un vero e proprio incubo.

L'unica persona su cui Torrance potrà contare è Louis Gaspare (Mike Colter), uno dei passeggeri estradato perché accusato di omicidio, che l'FBI stava trasportando sul suo volo. I due faranno squadra nel tentativo di portare in salvo il maggior numero di ostaggi possibili. Riuscirà il capitano a salvare i suoi passeggeri e a fuggire dall'isola?



lelecorvi.com per voto10.it