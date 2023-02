La vignetta di Asterix & Obelix: Il Regno di Mezzo

02/02/2023 | Vignette su Cinema e Film | Asterix & Obelix: Il Regno di Mezzo

E’ dedicata a Asterix & Obelix: Il Regno di Mezzo la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

Asterix & Obelix: Il Regno di Mezzo, film diretto da Guillaume Canet, è ambientato nel 50 a.C. e vede i due Galli Asterix e Obelix (Guillaume Canet e Gilles Lellouche) alle prese con una nuova storica avventura. Fu Yi (Julie Chen), l'unica figlia dell'imperatore cinese, è stata imprigionata a causa di un colpo di stato per mano del principe traditore Deng Tsin Quin (Bun-hay Mean). La giovane erede, grazie all'aiuto del mercante fenicio Graindemaïs (Jonathan Cohen) e della guerriera Tat Han (Leanna Chea), riesce a fuggire dalla prigionia e a raggiungere la Gallia. Qui Fu Yi, sapendo che Asterix e Obelix sono dotati di una forza sovrumana grazie a una magica pozione, si mette alla ricerca dei due valorosi guerrieri per chiedere loro aiuto.

I due Galli accetteranno di aiutare la giovane principessa a salvare la sua famiglia e a liberare il suo impero dal principe malvagio. Mentre sono in viaggio, però, scopriranno che Cesare (Vincent Cassel) e il suo potente impero assetato di conquiste hanno assunto il controllo della Cina...

Nel cast troviamo anche Zlatan Ibrahimovic nei panni del romano Caius Antivirus e Marion Cotillard come Cleopatra.



lelecorvi.com per voto10.it