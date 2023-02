La vignetta di Marcel the Shell

09/02/2023 | Vignette su Cinema e Film | Marcel the Shell

E’ dedicata a Marcel the Shell la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

Marcel è un’adorabile conchiglia alta poco più di due centimetri, con un grande occhio e scarpe da ginnastica. Vive un’esistenza allegra con la nonna Connie e il loro animale domestico, Alan. Un tempo, facevano parte di un'affollata comunità di molluschi; ora, sono gli unici sopravvissuti a una misteriosa tragedia. Quando Marcel e Connie vengono scoperti da un regista di documentari, diventano i protagonisti di un cortometraggio. Marcel diventa in breve tempo una vera e propria star e si riaccende in lui la speranza di ritrovare la famiglia perduta grazie al mondo della rete digitale.



lelecorvi.com per voto10.it