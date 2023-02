La vignetta di Mummie - A spasso nel tempo

23/02/2023 | Vignette su Cinema e Film | Mummie - A spasso nel tempo

E’ dedicata a Mummie - A spasso nel tempo la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

Mummie - A spasso nel tempo, film diretto da Juan Jesús García Galocha, racconta le avventure di alcune mummie che vivono in una città sotterranea segreta, celata nell'Antico Egitto, nota anche come la Città dei morti viventi. Qui vivono diverse mummie, proprio come se il regno faraonico dell'Antico Egitto non avesse mai avuto fine. Quando il Faraone annuncia a sua figlia Nefer che è giunto il momento di convolare a nozze, la ragazza non sembra entusiasta della cosa. Come se non bastasse, a decidere chi sarà il suo futuro marito sarà la mitica Araba Fenice e Nefer dovrà accettare chiunque sia la persona prescelta. È così che il fiammeggiante uccello sceglie l'auriga Thut come futuro marito della principessa.

Al giovane viene quindi affidato l'anello nuziale in attesa delle nozze, al patto che non lo perda mai, altrimenti dovrà pagare una dura pena: gli verrà tagliata la lingua e cavati gli occhi. Thut nasconde l'anello, ma l'ambizioso archeologo Lord Carnaby, facendo degli scavi, lo trova e lo porta con sé in Inghilterra. Quando il giovane auriga si accorge che l'anello non c'è più, si ritrova costretto a mettersi sulle sue tracce per rimanere tutto intero.

Nel viaggio in superficie verso il mondo dei viventi, lo accompagneranno la sua futura consorte, suo fratello minore e il loro il cucciolo di coccodrillo domestico. Il gruppo si ritroverà nell'odierna Londra, dove cercheranno di capire dove Lord Carnaby abbia nascosto l'anello nuziale.



lelecorvi.com per voto10.it