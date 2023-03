La vignetta di Missing

09/03/2023 | Vignette su Cinema e Film | Missing

E’ dedicata a Missing la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

Missing, film diretto da Nicholas D. Johnson e Will Merrick, racconta la storia di June (Storm Reid), un’adolescente entusiasta del fatto che sua madre (Nia Long) parta per una vacanza in Colombia con il fidanzato, così da lasciarla da sola a casa.

June si darà alla pazza gioia ma quando andrà in aeroporto a prenderli, la felicità iniziale lascerà il posto alla paura perché si renderà conto che i due sembrano del tutto spariti nel nulla. Inizialmente contatterà le autorità che sottomesse a rigide regole internazionali non saranno di nessun aiuto.

La ragazza inizia così a indagare a per conto suo tramite la rete, cercando indizi e contattando persone che secondo lei possono darle informazioni utili. Percorrere questa strada alternativa porterà dei risultati che le faranno scoprire assurde verità inconfessabili riguardo la sua famiglia.



lelecorvi.com per voto10.it