La vignetta di John Wick 4

23/03/2023 | Vignette su Cinema e Film | John Wick 4

E’ dedicata a John Wick 4 la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

Nel quarto capitolo dell'omonima saga cinematografica d'azione di successo incentrata sul killer di professione interpretato da Keanu Reeves, John Wick continua la sua lotta senza confini per cercare di riacquistare la sua libertà, e l'unico modo in cui può farlo è sconfiggere la Gran Tavola. O meglio, chi ne è stato messo a capo: lo spietato marchese de Gramont (Bill Skarsgård), uno che mostra poco o nessun rispetto per anzianità, regole e tradizioni.

Wick dovrà farsi strada fino al marchese affrontando decine e di decine di avversari messi sulla sua strada, tra i quali, soprattutto, un vecchio amico costretto suo malgrado a trasformarsi in nemico, e a una misteriosa nuova leva accompagnata da un cane.

Seminando cadaveri lungo il cammino, John Wick viaggerà dal deserto del Sahara a Osaka, da New York a Berlino per arrivare a Parigi per il confronto finale con la sua nuova nemesi.



lelecorvi.com per voto10.it