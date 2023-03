La vignetta di Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri

30/03/2023 | Vignette su Cinema e Film | Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri

E’ dedicata a Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

Dungeons & Dragons: L'onore dei Ladri, il film diretto da John Francis Daley e Jonathan Goldstein, porta sul grande schermo lo straordinario mondo e lo spirito del leggendario gioco di ruolo in un'avventura divertente e ricca di azione.

Un affascinante ladro e un gruppo di improbabili avventurieri realizzano il colpo del secolo recuperando una reliquia perduta. Ma le cose si mettono male quando il gruppo si imbatte nelle persone sbagliate.



lelecorvi.com per voto10.it