La vignetta di Super Mario Bros - Il film

06/04/2023 | Vignette su Cinema e Film | Super Mario Bros - Il film

E’ dedicata a Super Mario Bros - Il film la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

Super Mario Bros. - Il Film, diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic, ha inizio quando i due fratelli idraulici Mario e Luigi, durante il tentativo di riparare una tubatura sotterranea, si ritrovano catapultati in un universo magico, attraverso un misterioso condotto.

Ma quando i due si separano, Mario intraprende una frenetica avventura alla ricerca del fratello perduto. Fortunatamente nella sua missione può contare sull'amicizia di Toad, abitante del Regno dei Funghi, e sui saggi consigli della determinata guerriera Principessa Peach, alle prese con l'imminente invasione del cattivissimo Bowser. Apprese le tecniche di combattimento da Peach, Mario dovrà fare appello a tutte le sue forze non solo per ritrovare Luigi, ma anche per fermare l'attacco di Bowser, magari trovando altri alleati lungo la strada...



lelecorvi.com per voto10.it