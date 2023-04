La vignetta di L'Esorcista del Papa

13/04/2023 | Vignette su Cinema e Film | L'Esorcista del Papa

E’ dedicata a L'Esorcista del Papa la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

Ispirato alla storia di padre Gabriele Amorth, capo esorcista del Vaticano (interpretato dal vincitore dell'Academy Award® Russell Crowe), L'esorcista del papa segue Amorth mentre indaga sulla terrificante possessione di un ragazzino e finisce per scoprire una secolare cospirazione che il Vaticano ha cercato disperatamente di tenere nascosta.



lelecorvi.com per voto10.it