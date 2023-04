La vignetta di La casa - Il risveglio del male

20/04/2023 | Vignette su Cinema e Film | La casa - Il risveglio del male

E’ dedicata a La Casa - Il risveglio del male la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

La Casa - Il risveglio del male, film diretto da Lee Cronin, racconta la storia di due sorelle (Alyssa Sutherland e Lily Sullivan), che sono state a lungo separate. Il loro ricongiungimento è interrotto dalla scoperta di un manufatto, che risveglia alcuni terribili demoni. Queste entità porteranno le due sorelle a una lotta per la sopravvivenza, mentre la riunione di famiglia si trasforma in un incubo.



