La vignetta di 65 - Fuga dalla Terra

27/04/2023 | Vignette su Cinema e Film | 65 - Fuga dalla Terra

E’ dedicata a 65 - Fuga dalla Terra la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

65 - Fuga dalla Terra, il film diretto da Scott Beck e Bryan Woods, è un thriller fantascientifico in cui Mills (Adam Driver), il pilota di un'astronave con a bordo 35 passeggeri, è vittima di un incidente durante un volo nello Spazio.

Dopo essere stato colpito da un'asteroide, precipita su un pianeta sconosciuto.

L’aria è respirabile e la natura è familiare, ma c’è un alone di mistero che Mills non riesce ancora a decifrare. Inizia così la sua esplorazione insieme a Koa (Ariana Greenblatt), una ragazzina sopravvissuta allo schianto insieme a lui.

Addentrandosi nella natura selvaggia del pianeta, sentono una presenza aliena avvicinarsi, ma quando scoprono che si tratta di un essere preistorico capiscono di essere finiti sulla Terra di 65 milioni di anni fa. Inizia così una lotta per la sopravvivenza su un pianeta piena di pericoli e di animali feroci. Mills e Koa devono imparare a muoversi in un luogo ostile dove l’uomo è ancora sconosciuto e non ha il suo posto.



lelecorvi.com per voto10.it