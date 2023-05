La vignetta di Guardiani della Galassia Vol. 3

04/05/2023 | Vignette su Cinema e Film | Guardiani della Galassia Vol. 3

E’ dedicata a Guardiani della Galassia Vol. 3 la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

In Guardiani della Galassia: Volume 3 dei Marvel Studios, i nostri amati disadattati sembrano un po' diversi. Dopo aver acquisito Ovunque dal Collezionista, troviamo i Guardiani intenti a riparare gli enormi danni provocati da Thanos, determinati a fare di Ovunque un rifugio sicuro, non solo per sé, ma per tutti i profughi sfollati dal severo universo. Ma poco dopo, le loro vite sono sconvolte dagli echi del passato turbolento di Rocket. Peter Quill, che si sta ancora riprendendo dalla perdita di Gamora, deve riunire la sua squadra intorno a sé in una pericolosa missione pre salvare la vita di Rocket. Una missione che, se non compiuta con successo, potrebbe portare alla fine dei Guardiani come li conosciamo.



lelecorvi.com per voto10.it