La vignetta di Love Again

11/05/2023 | Vignette su Cinema e Film | Love Again

E’ dedicata a Love Again la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

Love Again, il film diretto da Jim Strouse, è la storia di un incontro del tutto inatteso.

Dopo la morte del suo fidanzato, Mira (Priyanka Chopra Jonas) trova conforto nel continuare a mandare messaggi al suo vecchio numero di cellulare.

Gli racconta quello fa e quello che prova, gli dichiara più volte il suo amore pensando che questi messaggi resteranno in qualche modo privati. Non immagina invece che quel numero ora appartiene a qualcun altro, si tratta di Rob (Sam Heughan), un giovane giornalista che riceve tutti i suoi messaggi.

Rob è profondamente colpito e toccato dal contenuto dei messaggi di Mira, e non smette di pensarci. Quando all'uomo viene assegnato il compito di intervistare la cantante Céline Dion per scrivere un articolo, non può fare a meno di confidarsi con lei e chiederle consigli su come fare a scoprire chi c’è dietro a quei messaggi.

Ai suoi occhi Céline è un’esperta in questioni amorose, saprà dargli il consiglio giusto e lo aiuterà a conquistare il cuore di Mira.



lelecorvi.com per voto10.it