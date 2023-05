La vignetta di La Sirenetta

25/05/2023 | Vignette su Cinema e Film | La Sirenetta

E’ dedicata a La Sirenetta la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

La Sirenetta, film diretto da Rob Marshall, è la trasposizione in live-action del classico d'animazione Disney del 1989 ispirato alla fiaba di Hans Christian Andersen. Racconta la storia di una sirena di nome Ariel (Halle Bailey), dotata di una bellissima e melodiosa voce. La ragazza è la figlia più giovane di Re Tritone (Javier Bardem), nonché la più ribelle; infatti è incantata dal mondo terrestre e nutre un forte desiderio di scoprire cosa c'è al di là dell'acqua. Questa sua voglia di conoscenza della vita in superficie aumenta quando, durante una delle sue esplorazioni, si imbatte in un principe, Eric (Jonah Hauer-King), da cui rimane completamente affascinata.

Nonostante alle sirene sia proibito avere contatti con gli umani, Ariel spera di realizzare il suo sogno e di conquistare il suo amato. È così che la sirena stringe un patto con la strega del mare Ursula (Melissa McCarthy): scambierà la sua voce in cambio di un paio di gambe umane. La possibilità di sperimentare la vita sulla terraferma, però, metterà in pericolo la vita della stessa Ariel e la corona di suo padre.



lelecorvi.com per voto10.it