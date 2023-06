La vignetta di Spider-Man: Across the Spider-Verse

02/06/2023 | Vignette su Cinema e Film | Spider-Man: Across the Spider-Verse

E’ dedicata a Spider-Man: Across the Spider-Verse la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

Spider-Man: Across the Spider-Verse, film diretto da Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson, vede ancora una volta protagonista Miles Morales, ormai adulto e studente al college. Dopo essersi riunito con Gwen Stacy, l'amichevole Spider-Man di quartiere di Brooklyn viene trasportato nel Multiverso. Qui Mike incontra una squadra di Spider-Eroi, che ha il compito di proteggere l'esistenza.

Ma quando gli eroi si ritrovano a dover affrontare un nuova e pericolosa minaccia, si ritrovano in disaccordo sul da farsi, arrivando perfino a scontrarsi. In quest'occasione Miles si ritrova contro tutti gli altri "Ragni" e dovrà ridefinire cosa significa per lui essere un eroe per poter salvare le persone che ama di più.



lelecorvi.com per voto10.it