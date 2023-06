La vignetta di The Flash

15/06/2023 | Vignette su Cinema e Film | The Flash

E’ dedicata a The Flash la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

The Flash, film diretto da Andy Muschietti, vede Barry Allen aka The Flash (Ezra Miller), il supereroe della DC Comics dotato di una velocità supersonica, usare i suoi poteri per viaggiare nel tempo e tornare indietro, deciso a cambiare il passato. Il motivo dietro questa mossa azzardata è quello di salvare sua madre, ma la sua presenza nel passato cambia di conseguenza il futuro.

È così che Barry si ritrova intrappolato in una realtà dove si trova il generale Zod (Michael Shannon). Quest'ultimo è tornato per distruggere il pianeta e Barry capisce da subito vi aver alterato talmente tanto il tempo e l'universo che non si vedono supereroi all'orizzonte, che potrebbero aiutarlo a fermare Zod. Con sua grande sorpresa, però, si imbatte in Batman (Michael Keaton), seppur completamente diverso da quello che conosce lui. Barry dovrà convincere l'Uomo Pipistrello a tornare in battaglia per portare in salvo un kryptoniano imprigionato. Inoltre, per salvare il mondo e ripristinare il vecchio futuro, a Barry non resta altro che correre, ma sarà sufficiente a resettare l'universo?



lelecorvi.com per voto10.it