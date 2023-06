La vignetta di Fidanzata In Affitto

22/06/2023 | Vignette su Cinema e Film | Fidanzata In Affitto

E’ dedicata a Fidanzata In Affitto la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

Fidanzata In Affitto, il film diretto da Gene Stupnitsky, vede protagonista la bella e intraprendente Maddie (Jennifer Lawrence), una giovane donna che vive a Montauk, alle porte New York.

Sempre alle prese con difficoltà economiche, Maddie rischia di perdere la casa ma è quando le sequestrano la macchina che la situazione precipita. Lei è un’autista Uber e senza la sua auto perderà anche il suo lavoro.

Un giorno legge un annuncio che cattura la sua attenzione: una ricca coppia, Laird e Allison (Matthew Broderick e Laura Benanti), cerca qualcuno che corteggi e frequenti il figlio diciannovenne Percy (Andrew Barth Feldman). Il ragazzo è estremamente introverso, non esce mai dalla sua stanza e non parla con le ragazze.

I genitori iperprotettivi e preoccupati per lui, cercano una donna che lo sblocchi prima che vada al college. La coppia è disposta a pagare generosamente Maddie e lei non può far altro che accettare. Ma già dal primo incontro, la donna capirà che Percy è un ragazzo molto timido e fuori dal comune, e non sarà facile da conquistare.

Dopo averlo abbordato e fatto entrare nel suo furgone con la scusa di dargli un passaggio, Percy scappa perché pensa di essere stato rapito. Ma una volta chiarita la situazione, per Maddie e il ragazzo sarà l’inizio di una stravagante amicizia e di una esilarante avventura on the road dai risvolti imprevedibili…



lelecorvi.com per voto10.it