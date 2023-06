La vignetta di Indiana Jones e il Quadrante del Destino

29/06/2023 | Vignette su Cinema e Film | Indiana Jones e il Quadrante del Destino

E’ dedicata a Indiana Jones e il Quadrante del Destino la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

Indiana Jones e il Quadrante del Destino, il film diretto da James Magold, vede un Indy (Harrison Ford) che non è più quello che affrontava i nazisti in un castello inglese, nel lontano 1944.

Siamo infatti nel 1969, nei frenetici giorni dell'Allunaggio, un Indiana accasato con Marion è ormai prossimo al ritiro e si sente superato dal mondo che lo circonda, tanto che scienziati ex-nazisti come Voller (Mads Mikkelsen) collaborano persino con la NASA.

Proprio quando sta per appendere la frusta al chiodo, il prof. Henry Jones è costretto a tornare in azione a causa dalla sua figlioccia Helena (Phoebe Waller-Bridge). La ragazza, un'abile truffatrice, è riuscita a entrare in possesso di un prezioso e raro artefatto che suo padre aveva affidato alle cure di Indy. Si tratta del cosidetto Archimedes Dial (Il Quadrante di Archimede), un dispositivo che si dice possieda la straordinaria capacità di individuare le fratture temporali. Helena, è riuscita a rubare il quadrante ed è fuggita rapidamente dal paese, decisa a venderlo al miglior offerente. Tra questi ultimi anche Voller, in compagnia del suo lacché Klaber (Boyd Holbrook).

In tutto questo l'agente governativa Mason (Shaunee Renette Wilson) segue la situazione e deve capire da che parte stare...



lelecorvi.com per voto10.it