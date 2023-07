La vignetta di Hypnotic

06/07/2023 | Vignette su Cinema e Film | Hypnotic

E’ dedicata a Hypnotic la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

Hypnotic, film diretto da Robert Rodriguez, racconta la storia di Austin Danny Rourke (Ben Affleck), un detective che deve ritrovare sua figlia, dopo che questa è scomparsa. La sua indagine, però, lo porterà ad analizzare una serie di rapine in banca, che lo faranno sprofondare in una spirale oscura. Rourke si ritroverà a mettere in discussione le sue ipotesi e inizierà ad avere dubbi su ogni cosa.

Durante le ricerche verrà aiutato da Diana Cruz (Alice Braga), una sensitiva con alcune doti inquietanti. Rourke è convinto che la spettrale e letale figura (William Fichtner), che sta inseguendo, sia anche la persona che sa dove sia sua figlia. Il suo inseguimento, però, lo porterà a scoprire molto di più di quello che si sarebbe spettato.



lelecorvi.com per voto10.it